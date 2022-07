Occhio Inter, il PSG ti rovina i piani: assalto al big dopo Skriniar

La strade di Inter e PSG potrebbero incrociarsi anche oltre Skriniar. I parigini sono pronti ad un nuovo sgarbo nei confronti dei nerazzurri.

L’estate dei tifosi dell’Inter potrebbe essere rovinata dal PSG. E non solo per quanto riguarda la vicenda Skriniar. Oltre al difensore, per cui non hanno mai nascosto il loro interesse, i parigini sono pronti a rendere complicata la vita ai nerazzurri anche su di un altro big.

Stando a quanto riporta il portale francese Le10Sport, il PSG sarebbe intenzionato a provarci per Paulo Dybala. Sul calciatore l’Inter, anche grazie ai buoni uffici di Marotta, ci lavora da tempo. Negli ultimi giorni i nerazzurri avevano però dovuto fare i conti con l’inserimento di altre pretendenti, Milan e Napoli su tutte, ma adesso, con l’ingresso dei petrodollari dello sceicco Al Khelaifi, la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi.

Non è certamente un mistero che il PSG ha grandissima disponibilità economica. L’Inter, dal canto suo, attende prima qualche cessione, con due situazioni in uscita che potrebbero sbloccarsi a breve, per poter affondare il colpo sulla Joya. Adesso però, con l’inserimento del PSG, le cose si complicano ulteriormente.

Inter, la rottura tra il PSG e Neymar porta una nuova concorrente per Dybala

Come nasce questo interessamento del PSG per l’ex attaccante della Juventus? Essenzialmente a causa della rottura dei rapporti tra la dirigenza e Neymar. Il brasiliano e il patron Al Khelaifi sarebbero ormai ai ferri corti con quest’ultimo intenzionato a dare una sterzata al progetto PSG.

Sterzata che appunto potrebbe prevedere il sacrificio di Neymar e l’assalto a Paulo Dybala. L’ex Juventus ritroverebbe oltretutto il connazionale argentino Leo Messi con il quale andrebbe a formare, assieme al fresco di rinnovo milionario Mbappé un tridente letteralmente da sogno.