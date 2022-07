Calciomercato Inter, doppio colpo inaspettato: Inzaghi pronto a festeggiare

La doppia ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Una bella notizia per Simone Inzaghi, il mercato dell’Inter entra ancora più nel vivo.

L’Inter si è dimostrata una delle squadre più attive in questo inizio di mercato. L’arrivo di Lukaku ha certamente acceso l’entusiasmo dei tifosi. Marotta nel frattempo ha anche concluso o si appresta a concludere altre operazioni. Sia in entrata che in uscita.

Proprio dal mercato in uscita potrebbe arrivare una doppia ufficialità che sbloccherebbe successivamente diverse situazioni in entrata. L’Inter infatti, dopo il colpo Lukaku, sta un attimo dando, anche per questioni di bilancio, priorità alle cessioni. Solo dopo qualche operazione in uscita Marotta si fionderà nuovamente sul mercato in entrata.

I nomi vicini alla partenza sono quelli di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Entrambi interessano al Flamengo. Proprio col club brasiliano, secondo Open, potrebbe nascere un interessante asse di mercato. Vidal era vicino al Boca Juniors, ma il rilancio del Flamengo sembra aver cambiato le cose. La squadra di Rio de Janeiro sarebbe poi disposta a prendere anche Sanchez, risolvendo così un bel problema ai nerazzurri.

Inter, il doppio addio sblocca il mercato in entrata: assalto al Dybala?

La doppia cessione farebbe respirare non poco il bilancio dell’Inter. Marotta, a questo punto, potrebbe poi concentrarsi nuovamente sul mercato in entrata e, per la gioia di Inzaghi, puntare direttamente al grande colpo.

Senza i pesanti ingaggi dei due cileni, l’Inter potrebbe dare la sterzata definitiva per Dybala. Negli ultimi giorni diversi club, tra cui anche il Napoli, si sono fatti sotto. L’Inter è sul calciatore da diverso tempo, ma non può più permettersi di procastinare. Ecco che la sponda del Flamengo, che in un colpo solo alleggerirebbe il bilancio dell’Inter dell’ingaggio di ben due esuberi, potrebbe risultare decisiva, con risorse liberate e pronte per essere investite sulla Joya.