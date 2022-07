Calciomercato Inter, nome a sorpresa per la difesa: è stato proposto

All’Inter è stato proposto un nome a sorpresa per la difesa: la dirigenza nerazzurra sta valutando

L’Inter sta continuando a seguire diversi profili per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ciò che sembrava impossibile, il ritorno di Romelu Lukaku, è stato realizzato. I prossimi movimenti di mercato dipenderanno dalle cessioni. In bilico c’è la posizione di Milan Skriniar, che potrebbe approdare al Paris Saint-Germain con Bremer pronto a sostituirlo. Un altro difensore come Andrea Ranocchia è andato via e a livello numerico manca un altro difensore.

Questo porta inevitabilmente a delle valutazioni da parte della dirigenza di puntare su profili low-cost. Il mercato, inoltre, presenta delle occasioni è una di queste è David Luiz, attualmente svincolato che ha calcato palcoscenici importanti con le maglie di Chelsea e PSG. Un giocatore che per esperienza e carisma potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi, anche perché non sarebbe un titolare.

Inter, proposto David Luiz come sostituto di Ranocchia

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, David Luiz è stato proposto all’Inter come sostituto di Ranocchia, oggi al Monza. Oggi il difensore brasiliano gioca per il Flamengo e ha il contratto in scadenza a dicembre. La voglia di tornare in Europa è tanta e Marotta sta valutando il suo profilo, anche se non è entusiasmato dalla possibilità di ingaggiarlo. Si parla comunque di un difensore classe ’87 che in carriera ha commesso diversi errori di concentrazione.

L’Inter dovrà comunque mettere in conto di poter perdere Skriniar. Il club è da tempo su Bremer, ma bisognerà anche valutare la posizione di Stefan de Vrij. In caso di un’offerta alta, il difensore olandese può partire e a quel punto andrebbero fatti altri interventi. Intanto, si valuta David Luiz.