Calciomercato Juventus, arriva l’offerta monstre che fa vacillare Agnelli

Juventus, in estate può arrivare l’addio di un pezzo da novanta: è in arrivo una super offerta irrinunciabile che stuzzica Andrea Agnelli.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per delineare la strategia per il prossimo anno. Il club bianconero vuole regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa in vista dell’anno calcistico che verrà. Alla prossima stagione, oramai, manca poco più di un mese e già ora è tempo di fiondarsi sul mercato estivo per rinforzare la squadra.

Dopo gli addii di Paulo Dybala e di Giorgio Chiellini, volato in Major League Soccer al Los Angeles FC, la squadra bianconera di mister Massimiliano Allegri ha bisogno di linfa vitale per tornare ai vertici della classifica di Serie A ed infastidire Milan, Inter e Napoli.

Il club piemontese ha una lunga lista dei desideri, sulla quale ci sono ascritti i nomi di Paul Pogba, in uscita a parametro zero dal Manchester United, e di Angel Di Maria, attaccante argentino che solo qualche settimana fa ha salutato il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, il Chelsea prepara una nuova offerta per de Ligt

Prima di pensare agli acquisti, però, bisognerà capire chi continuerà a sposare il progetto di Allegri. Il tecnico bianconero ed il presidente Andrea Agnelli, infatti, negli ultimi giorni hanno il fiato sul collo del Chelsea. Il club inglese è in pressing per il cartellino di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese è corteggiatissimo dai Blues, pronti all’assalto.

Come riferisce l’edizione odierna di ‘La Stampa’, il centrale bianconero è nel mirino della squadra inglese che, dopo aver avanzato una prima offerta da 40 milioni di euro, proverà l’affondo decisivo. Agnelli ha già rispedito al mittente la prima proposta che comprendeva anche il cartellino di uno tra Werner e Pulisic, ma ora potrebbe vacillare dinanzi ad una nuova offerta imminente.

I Blues sono al lavoro per presentare ai bianconeri una nuova proposta da 70 milioni di euro per il difensore de Ligt. Nonostante i piemontesi continuino a chiedere il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro, potrebbero accontentarsi di una cifra nettamente più bassa.