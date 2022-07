Calciomercato Lazio, doppio colpo per Sarri: si chiude entro domani

La Lazio inizia a definire gli acquisti necessari per la rivoluzione: Maurizio Sarri può sorridere

Maurizio Sarri aspetta i rinforzi per il ritiro di Auronzo di Cadore. Andato via Lucas Leiva, il suo sostituto sarà Marcos Antonio, già ufficializzato. E anche Cancellieri, arrivato dal Verona, che sotto la guida del tecnico ex Napoli e Juve può crescere ancor di più. In questi giorni, la concentrazione di Lotito e Tare è massima sulla difesa e sul capitolo portiere, diventato ormai una vera e propria telenovela con l’Atalanta che non ha accettato alcuna offerta per Carnesecchi.

Ed ecco che subentrano i cosiddetti ‘Piano B’: anche se dopotutto non lo sono. E’ il caso di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli. Anche Nicolò Casale è un’opzione sempre più probabile. Per la Lazio, dunque, si avvicina il completamento della difesa: un reparto che ha fatto tanto discutere nell’ultima stagione, visto l’elevato numero di gol subiti. E soprattutto il modo in cui venivano subiti.

Lazio, esulta Sarri: è fatta per Vicario e Casale

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio è molto vicina a concludere gli acquisti per Guglielmo Vicario e Nicolò Casale. Per il portiere, Lotito ha alzato l’offerta fino a 13-14 milioni di euro, con l’Empoli pronto a lasciarlo partire. Casale, invece, non è partito per il ritiro col Verona: il club scaligero incasserà circa 8 milioni più 2 di bonus dalla cessione del difensore. Un doppio colpo che fa gioire Maurizio Sarri.

Vicario rientra anche tra le esigenze del tecnico della Lazio, desideroso di un numero uno che dia garanzia sia tra i pali, sia con i piedi. E l’abitudine a giocare all’Empoli con Andreazzoli farà la differenza. Per Casale, invece, un grande trampolino di lancio verso il mondo delle big della Serie A: avrà la possibilità di giocare in Europa dopo aver detto no al Monza.