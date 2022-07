“Il club si è molto irritato…”: Lazio, ora rischia di saltare l’operazione

Alta tensione in casa Lazio. Il club irritato dopo la frase pronunciata dal giocatore, ora l’affare rischia di saltare.

Non un epilogo felice, quello che sta vedendo protagonisti la Lazio e Denis Vavro. Le parti hanno vissuto un matrimonio difficile, con il giocatore danese che ha evidentemente patito il problema di giocare poco. Cosi negli scorsi mesi è stato deciso di mandarlo a giocare in maniera continuativa propria in patria, con la maglia del Copenaghen. E proprio in questo lasso di tempo è emerso tutto il malessere patito dal difensore nella sua esperienza capitolina.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a ‘Discovery+’, il giocatore ha addirittura rivelato di aver pensato di lasciare il calcio durante la sua avventura biancoceleste. “Non faceva per niente per me sedermi in panchina o in tribuna”, ha spiegato qualche mese fa il giocatore classe ’96. “Così ho detto al mio agente che non mi piaceva più giocare a calcio. La mia testa era così stanca”, altre parole pronunciate da Vavro durante l’intervista.

Lazio, club irritato: si complica la cessione di Vavro?

A distanza di mesi, il futuro di Vavro è evidente non possa proseguire alla Lazio. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico e da qualche tempo si parla proprio del riscatto da parte del Copenaghen. Eppure, c’è qualcosa che ha destabilizzato tutto. L’intervista fatta su ‘Twitch’ dallo stesso giocatore e quella risposta “Si certo” alla domanda “Odi la Lazio”, non è andata proprio giù.

Come riporta oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, il club sarebbe molto irritato da quella frase pronunciata dal Vavro. Il tutto – si legge – potrebbe portare addirittura al blocco della trattativa per il riscatto del difensore dal Copenaghen, che tra l’altro sembrava un’operazione in dirittura d’arrivo. Una situazione molto tesa, e che evidentemente sta anche spiazzando i tifosi della Lazio.