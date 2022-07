Milan, il mercato si sblocca: doppio colpo e nome a sorpresa per Maldini

il Milan sta pianificando la prossima stagione e la dirigenza valuta diversi nomi interessanti per il futuro del club rossonero.

Il Milan ha rinnovato i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara il 31 Giugno. Il club rossonero ha blindato i suoi dirigenti solo in extremis e questa situazione ha probabilmente rallentato la dirigenza, ma ora per Maldini saranno giorni frenetici. Il Milan ha realizzato un’autentica impresa conquistando lo scudetto, ma serve ripetersi e la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per puntare al titolo e provare ad essere competitiva sul piano europeo.

I rallentamenti dirigenziali hanno fatto saltare l’affare Botman ed anche la situazione riguardo Renato Sanches non è delle migliori. La società valuta vari nomi e come riporta la Gazzetta dello Sport ha ormai già un piano predefinito per completare la rosa in tutti i reparti di gioco.

Uno dei nomi papabili al posto di Sanches è quello di Tommaso Pobega. Per il Milan non si tratterebbe di un acquisto in quanto l’ex Torino è già in rosa e partirebbe subito a disposizione di Pioli. Visto l’addio di Kessie e la leggera emergenza a centrocampo, Pobega può diventare l’arma in più per il club, in vista della prossima stagione.

Milan, pronto un doppio colpo sul mercato

Maldini e Massara sono già pronti ad intervenire sul mercato e come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport hanno già pianificato alcuni obiettivi per la prossima stagione. Il Milan, dopo l’addio al colpo Botman, è piombato sul giovane del PSG Diallo: il giocatore è in uscita, è stato proposto anche all’Inter nella trattativa Skriniar e non è una priorità del club. Si tratta di un profilo low cost interessante.

Il Milan sogna per l’attacco il nome del giovane talento belga Charles De Ketelaere. Il giocatore è nel mirino di diversi club di Premier, ma Maldini segue da tempo il trequartista e sogna il grande colpo per il club rossonero.