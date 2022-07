Inter, l’annuncio della famiglia svela tutto: svolta sul mercato

L’Inter è assolutamente scatenata sul mercato, ma nelle ultime ore c’è stato un annuncio importante per un possibile addio.

Tra le protagoniste di questo primo mese di calciomercato bisogna annoverare sicuramente l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono al centro di tante trattative che riguardano sia il mercato in entrata che in uscita. Lo scopo di Marotta ed Ausilio è certamente quello di regalare un team a Simone Inzaghi che possa tornare a vincere di nuovo lo Scudetto.

Il calciomercato dell’Inter è cominciato con l’addio di Ivan Perisic, volato a Londra per giocare nel Tottenham dell’ex Antonio Conte, ma poi per i tifosi nerazzurri ci sono state solo buone notizie. Il primo gran colpo della ‘Beneamata’ è stato sicuramente il ritorno in prestito di Romelu Lukaku.

L’Inter non si è fermata al belga, visto che ha ingaggiato anche Mkhitaryan, Onana, Asllani e Bellanova (a cui manca solo l’annuncio ufficiale per essere un nuovo calciatore del team meneghino). Marotta, oltre a questi arrivi, è impegnato anche nel tentativo di prendere anche Dybala, anche se adesso la trattativa è in fase di stallo. I nerazzurri hanno anche bisogno di cedere qualche giocatore e proprio su questo fronte c’è stato un annuncio molto importante.

Inter, l’annuncio del cugino di Vidal: “Boca? Al 70/80 per cento l’operazione si concluderà la settimana prossima”

Gonzalo Vàsquez, cugino di Arturo Vidal, ha parlato così a ‘Radio la Red’ della possibilità di vedere il centrocampista con la maglia del Boca Juniors: “Si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70/80 per cento che l’operazione si concluda la settimana prossima. Il Flamengo gli ha fatto i complimenti, ma non so quanto l’abbia fatto seriamente”.

Il parente del calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Arturo vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve riuscire a sedurlo. A lui non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Credo che abbia voglia di far crollare la Bombonera con un contrasto. Telefonata di Riquelme? Arturo si è commosso, anche perché mi dice sempre di quanto sia importante per lui giocare nel Boca”.