Milan, c’è il colpo di scena: dopo l’addio andrà in Premier League

La strada dell’ex rossonero potrebbe tingersi di un colore inaspettato dopo l’ultima proposta di calciomercato arrivata dall’estero

Il Milan, come è ormai chiaro a tutti, ha adottato una ‘tattica’ precisa: nessun rilancio all’infinito per quei calciatori in scadenza di contratto. La scelta dovrà trovare conferme adesso con l’ingresso della nuova società, intanto, negli ultimi anni questo tipo di approccio non ha impedito ai rossoneri di ottenere i propri obiettivi.





La partenza di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu è coincisa con il ritorno allo scudetto. Una gioia enorme per il Milan, che ha appena detto addio ad altre due pedine con le stesse modalità: Franck Kessié e Alessio Romagnoli. Il primo passerà al Barcellona mentre per il secondo potrebbe esserci un futuro nel Regno Unito. I club della Premier, infatti, spaventano la Lazio.

Milan, il Fulham si inserisce nella corsa a Romagnoli: proposta da quattro milioni annui, Lazio stai attenta

Alessio Romagnoli ha lasciato il Milan con la vittoria dello scudetto. Il difensore ha salutato i rossoneri da vincente ma ora attende di chiarire il suo futuro. Per un lungo periodo è stato in predicato di andare alla Lazio, squadra della quale è anche tifosi, tuttavia, i biancocelesti al momento non riescono a porre sulla bilancia la stessa offerta giunta dall’estero.



In un primo momento per il calciatore si è fatto avanti il Newcastle, ora – come spiega ‘Sky Sport’, su di lui c’è il Fulham. La società londinese, neopromossa in Premier League, ha rivolto l’attenzione verso il difensore romano.



Ancora una volta la Premier mostra un muscolo economico molto importante. I ‘Cottagers’, dopo aver ritrovato la massima serie inglese, infatti, sono disposti ad offrire a Romagnoli un contratto di quattro anni. Il calciatore, in Inghilterra, guadagnerebbe 4 milioni a stagione. Offerta importante che difensore ed entourage stanno valutando con grande attenzione.