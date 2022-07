Calciomercato Monza, tutto fatto: Berlusconi si assicura l’ex Juve

Il Monza comincia a fare importanti movimenti di calciomercato, tra cui una conferma attesa, pronta a diventare realtà.

La dirigenza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani intende rendere il Monza una realtà stabile della Serie A. Non sarà semplice, considerato che il prossimo anno sarà quello di partenza, ma il mercato è oculato e serio. Nessuna spesa folle presi dal desiderio di affermarsi, bensì scelte che si rivelino funzionali al gruppo e all’obiettivo principale, ovvero mantenere la categoria.

Ciò non significa che i due ex Milan non provino a fare sensazione e portare entusiasmo. Galliani, infatti, avrebbe dialogato con Wanda Nara per conoscere la situazione contrattuale di Mauro Icardi al PSG e le sue condizioni per passare altrove. Nel contempo, ci sarebbe stata qualche chiamata anche con l’entourage di Paulo Dybala, mostrando piena disponibilità qualora l’argentino non dovesse trovare una dimensione a lui congeniale.

Nel frattempo, la società ha già tesserato lo svincolato Ranocchia e preso Cragno come portiere in prestito dal Cagliari. Con la medesima formula è arrivato anche Sensi dall’Inter oltre a Carboni, acquistato invece a titolo definitivo ancora dai sardi.

Monza, pronto un altro colpo: Marrone resta

Queste sono alcune pedine già posizionate per offrire a mister Stroppa la miglior formazione possibile. Tra i vari nomi in entrare, c’è un colpo forse ancora più importante: la conferma di Luca Marrone, 32enne originario di Torino e con un passato alla Juventus.

Secondo ‘TMW’, la società a breve annuncerà di aver prolungato il contratto del difensore centrale per un’altra stagione, arrivando così al 2024 ed evitando di disputare in scadenza la prima annata di Serie A. Un modo anche per esprimere gratitudine all’ex Crotone per il contributo dato e per l’esperienza che può mettere a disposizione della squadra in una sfida così impegnativa, che attende gli uomini di Stroppa nel massimo campionato italiano.