“Non è impossibile”: Monza, Galliani lavora ad un colpo straordinario

Per il Monza c’è un sogno che questa sessione estiva di calciomercato può regalare a tutti i tifosi. Galliani ci sta lavorando, c’è stato un contatto.

Il Monza è arrivato in Serie A con la consapevolezza di voler cominciare un nuovo ciclo. La coppia Galliani-Berlusconi è affidabile in maniera assoluta. Il solo fatto di aver portato questa società nella massima serie, è la testimonianza di quanto il lavoro di dirigenti navigati possa portare poi a risultati straordinari. Berlusconi, una volta conquistata la promozione, ha parlato anche di Champions, e non è detto che con il tempo questa non possa arrivare.

C’è grande ambizione per una piccola piazza che ha fame di calcio, e che è abituata ai successi delle vicine Milan ed Inter. Ora il mercato, bivio fondamentale per costruire la prossima stagione. Si stanno facendo diversi nomi che potrebbero andare ad alimentare e migliorare la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa. Uno di questi avrebbe del clamoroso.

Monza, occhi puntati su Icardi: c’è stato un contatto

Il nome che sta facendo sognare la piazza in queste ore è quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è di sicuro un colpo importante, di quelli che possono davvero accendere i sogni di ogni piazza. Il Monza ci sta pensando e, come riporta ancora oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è stato un contatto tra Galliani e l’agente Wanda Nara.

“Non è impossibile“, scrive oggi la rosea. Certo, c’è bisogno di mettere insieme tutta una serie di pezzi che andrebbero a comporre il puzzle. Uno degli aspetti che andrebbe ad aiutare questo clamoroso trasferimento – si legge – sarebbe proprio la posizione del Paris Saint Germain, e magari il contributo dei francesi per pagare lo stipendio da 10 milioni del bomber argentino. Se ne parlerà, ma il primo contatto può essere la prima pietra verso un’operazione che fa girare la testa ai tifosi del Monza.