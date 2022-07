Coppa d’Africa, l’annuncio gela i club: è ufficiale, cambia tutto

Per i club non è arrivata una bella notizia, visto l’annuncio riguardante la prossima edizione della Coppa d’Africa.

La prossima stagione delle squadre italiane comincerà molto presto, visto che la prima giornata di campionato ci sarà già il 13 agosto. L’annata che sta per cominciare, infatti, sarà diversa dal solito a causa del prossimo Mondiale che si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

Ma già da due anni che le squadre, sia italiane che estere, stanno affrontando un calendario intensissimo. La ‘colpa’ è del blocco dell’anno scorso avvenuto per lo scoppio della ‘Pandemia’ che ha stravolto l’organizzazione di vari eventi: dalle Olimpiadi di Tokyo, passando per l’Europeo, all’ultima Coppa d’Africa.

Proprio il rinvio della competizione africana dall’estate del 2021 al gennaio scorso ha causato tanti problemi ai club, considerando che hanno visto andare via tanti loro giocatori nel bel mezzo della stagione. Nel nostro campionato sicuramente le squadre che sono state penalizzate sono state Milan e Napoli, che hanno dovuto fare a meno di giocatori importanti come Kessie ed Anguissa. Quella di quest’anno sembrava un’eccezione, ma in queste ore è arrivata una brutta notizia per i club.

La prossima Coppa d’Africa non si giocherà nell’estate del 2023, ma nell’invero successivo: l’annuncio

La CAF, confederazione del calcio africano, infatti, ha annunciato che la Coppa d’Africa subirà un altro cambiamento di data, considerando che la prossima competizione continentale, in programma in Costa d’Avorio, non si disputerà nell’estate del 2023 ma nel gennaio del 2024. Ad annunciare questo slittamento è stato Patrice Motzepe in conferenza stampa da Rabat, Marocco.

Questo slittamento sicuramente non avrà fatto piacere ai club, visto che dovranno ridare di nuovo i loro giocatori nel corso della stagione. Questo cambiamento di programma della Coppa d’Africa potrebbe risultare decisivo per la lotta dei campionati, basti pensare che quest’anno il Liverpool di Klopp ha dovuto fare a meno per circa un mese sia di Mané che di Salah.