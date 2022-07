Calciomercato Fiorentina, i viola non si fermano: colpo in casa Milan

Non si ferma il calciomercato della Fiorentina. Dopo il colpo Gollini, la società viola è pronta a chiudere l’affare con il Milan.

La Fiorentina sta costruendo la squadra per la prossima stagione. La conquista del piazzamento in Europa è stato un traguardo importante per la squadra di Vincenzo Italiano, che ora si trova a dover formare una squadra in grado di poter competere anche in Conference League. In queste ore il club sta chiudendo per nomi importanti, in grado di aumentare il livello della rosa a disposizione dell’allenatore.

E cosi pare ormai chiuso il colpo Gollini, portiere di assoluto livello che torna in Italia dopo l’esperienza in Premier League con la maglia del Tottenham. Un acquisto importante, al quale seguiranno altri colpi. Si, perchè la Fiorentina non ha intenzione di fermarsi, nella speranza di poter intraprendere una stagione ancora da protagonista.

Fiorentina, ecco il colpo dal Milan: sondaggio per Kjaer

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ mette nella lista della viola anche Simon Kjaer. Il club starebbe pensando proprio al giocatore danese per rinforzare la difesa di Vincenzo Italiano. Il Milan – si legge – non avrebbe come priorità la cessione del 33enne, giocatore stimato nell’ambiente rossonero.

La Fiorentina, però, ci sta pensando seriamente e c’è stato anche un primo sondaggio con il Milan. La dirigenza viola, ovviamente, non tralascerà anche altre piste ma quello di Kjaer è un nome che stuzzica anche la pizza. Da capire, ovviamente, se il giocatore abbia intenzione di intraprendere una nuova avventura lontano da Milan, oppure affermarsi nuovamente con la maglia rossonera.