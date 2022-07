Di Maria, ‘indizio’ social e tifosi in delirio: Juventus, l’affare si avvicina?

Dopo Paul Pogba, la Juventus è vicinissima a chiudere anche per Angel Di Maria. A conferma di ciò è arrivato un ‘indizio social’.

Dopo due quarti posti, la Juventus ha come primissimo obiettivo tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, hanno smesso di cercare di prendere calciatori giovani ma si sono dirottati su campioni già fatti e con la possibilità di prenderli a parametro zero.

Il primo colpo della ‘Vecchia Signora’, infatti, è stato quello di far tornare in bianconero Paul Pogba. La Juventus ha raggiunto da tempo un accordo con il centrocampista francese, svincolatosi dal Manchester United, sulla base di circa 8 milioni di euro più bonus per i prossimi quattro anni.

Dopo Pogba, la Juventus sta cercando di prendere un altro parametro zero di lusso: Angel Di Maria (che non ha rinnovato il proprio contratto con il PSG). I bianconeri si sono subito fiondati sull’argentino che, però, li ha fatti un po’ aspettare. Il calciatore, infatti, aveva rifiutato la prima proposta fattagli dalla ‘Vecchia Signora’ di un biennale, ma adesso le parti hanno trovato un’intesa per contratto annuale, più opzione per il secondo, a 7 milioni di euro. A dimostrazione che manca pochissimo a vedere il ‘Fideo’ tra le fila del team piemontese c’è anche un indizio social.

Juventus-Di Maria, l’indizio social arriva dalla moglie dell’argentino: i dettagli

Jongelina Cardoso, moglie di Di Maria, infatti, ha pubblicato una storia su ‘Instagram’ in bianco e nero. Inoltre, la foto è accompagnata con due cuori: uno bianco e l’altro nero. I tifosi della Juventus, una volta vista questa storia, si sono subito esaltati su ‘Twitter’ per l’ormai imminente gran colpo della loro squadra del cuore.

Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Pogba e Di Maria, la ‘Vecchia Signora’ si fionderà in sede di calciomercato per cercare il vice Vlahovic. La Juventus, infatti, vuole prendere un’altra punta centrale per dare anche un po’ di fiato al centravanti serbo. Al momento, il nome più probabile a ricoprire questo ruolo è Arnautovic del Bologna.