“Offerta da 90 milioni…”: Milan, solo cosi si può chiudere l’affare

Rinnovo o cessione? Per il Milan la situazione va delineandosi, Maldini ha chiaro quello che dovrà essere il futuro del rossonero.

Il Milan continua a guardarsi intorno. Il calciomercato rappresenta un momento cruciale, dove la squadre studiano tutte le mosse possibili per provare a migliorare le proprie rose. La squadra rossonera, in questo senso, ha anche il peso di portare sulla propria maglia lo Scudetto, e la prossima stagione sarà importante anche perchè si vuole essere competitivi su tutti e tre i fronti.

I rossoneri hanno bisogno di fare investimenti oculati. I rinnovi di Maldini e Massara daranno uno slancio netto alle operazioni nelle prossime settimane. C’è da capire dove andare a puntare il dito, su quali giocatore basare i propri investimenti ma anche risolvere alcune situazioni interne. Al Milan interessa mettere le mani su giocatori importanti, ma anche preservare il patrimonio che già adesso si trova in rosa.

Milan, su Leao si lavora al rinnovo: cessione solo in un caso

Quello di Rafael Leao è il caso più importante sul quale Maldini lavorerà da qui alle prossime settimane. Parliamo di un attaccante sul quale la dirigenza vuole costruire la squadra del futuro. Il club non si libererà facilmente di lui, anche perchè la speranza è quella di arrivare ad una quadra per il rinnovo. Il giocatore chiede 7 milioni di euro all’anno. Maldini proverà ad arrivare ad un punto di incontro.

Rinnovo unica soluzione? Non proprio. Certo, la clausola da 150 milioni sul contratto dell’attaccante è un’ottima garanzia, ma resta anche la possibilità di potersi guardare intorno in caso di proposte importanti. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, soltanto un’offerta da 90 milioni a salire convincerebbe il Milan a sedersi al tavolo per trattare l’ipotetica cessione. Eventualità remota, con Leao che invece dovrebbe restare a Milano, firmare un nuovo prolungamento e guarda al futuro con grande fiducia.