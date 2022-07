Calciomercato Inter, ufficiale l’operazione: cambia l’attacco di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ha fatto diversi acquisti in questa prima fase di calciomercato. La società lavora anche alle uscite.

L’Inter è probabilmente la squadra regina di questa prima fase del calciomercato. Ad operazioni ‘minori’ come quelle relative ai colpi Bellanova, Asllani e Mkhitaryan la società ha aggiunto una vera e propria ciliegina sulla torta come il ritorno in squadra di Romelu Lukaku. La stella belga ha lasciato il club nerazzurro e l’Italia dodici mesi fa ma dopo una parentesi negativa al Chelsea è rientrato nel club nerazzurro.

Non solo entrate con la società nerazzurra che ha bisogno di alleggerire la rosa sia a livello di quantità che come monte ingaggi. La società nerazzurra ha detto addio a giocatori con l’ingaggio pesante come Ivan Perisic ed Arturo Vidal (ormai ad un passo dal Flamengo), ma è al lavoro anche con operazioni minori.

Dopo aver ceduto in prestito Stefano Sensi al Monza è il turno di Martin Satriano. Il giovane e talentuoso attaccante uruguaiano è reduce da un’esperienza positiva in Ligue1 con la maglia del Brest ed ora ripartirà in Serie A. L’Inter vuole provarlo nel campionato italiano e le parti hanno trovato la giusta soluzione.

Inter, i dettagli dell’accordo con Satriano

Attraverso un comunicato ufficiale l’Empoli ha comunicato l’arrivo a titolo temporaneo di Martin Satriano. Il giocatore arriva dall’Inter nell’ambito dell’operazione per la cessione in nerazzurro del centrocampista Asllani.

Un banco di prova per Satriano che potrà finalmente avere un ruolo da protagonista nell’Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico potrebbe utilizzare Satriano come vice Destro o in coppia con l’ex attaccante del Genoa. Con la maglia del Brest Satriano ha collezionato 15 presenze in campionato e 4 reti.