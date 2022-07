Calciomercato Monza, un altro colpo in arrivo: “Mercoledì le visite mediche”

Monza scatenatissimo, il club biancorosso sta per mettere a segno un altro colpo super: le visite mediche sono fissate a mercoledì.

Il Monza dei Berlusconi e di Adriano Galliani è la vera e propria rivelazione della finestra estiva di calciomercato. Il club brianzolo, neopromosso in massima serie per la prima volta nella sua storia, si sta rivelando vero e proprio padrone del calciomercato. I biancorossi hanno messo a segno già diversi colpi ad effetto e non sembrano destinati a fermarsi.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Alessio Cragno dal Cagliari, l’acquisto di Andrea Ranocchia e di Stefano Sensi, la dirigenza è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti. La lista dei desideri è piuttosto lunga e su di essa ci sono anche i nomi di Andrea Petagna della SSC Napoli e di Matteo Pessina dell’Atalanta.

Calciomercato Monza, Pessina in chiusura: mercoledì le visite mediche

Proprio Pessina, calciatore di proprietà del club bergamasco, sembra essere destinato alla casacca del Monza. Il giocatore, cresciuto proprio nelle giovanili biancorosse, può tornare all’ovile in una operazione totalmente inaspettata.

Come riferisce il portale di calciomercato ‘Tuttomercatoweb.com’, l’accordo tra il Monza e la Dea è vicinissimo. L’affare è in chiusura sulla base di un prestito con diritto ed eventuale obbligo di riscatto a determinate condizioni. Le visite mediche, inoltre, sarebbero già state fissate per la giornata di mercoledì. Le sorprese, però, non sono finite qui: Pessina, infatti, sarà anche il nuovo capitano del Monza.