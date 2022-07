“Visite mediche in corso”: Inter, Inzaghi esulta. Chiuso il quinto colpo

Inter, salti di gioia per i tifosi e per mister Simone Inzaghi. Dopo le ufficialità dei giorni scorsi arriva il quinto colpe: visite in corso.

L’Inter di Steven Zhang non si ferma. Dopo aver chiuso i colpi relativi ad Andrè Onana, Romelu Lukaku ed Asllani, il club nerazzurro è pronto a mettere a segno il quinto colpo dell’estate. Beppe Marotta e Piero Ausilio, grazie anche all’aiuto del fidato Dario Baccin, sono pronti a regalare ai tifosi un nuovo innesto in vista della prossima stagione.

Dopo aver rinforzato il pacchetto offensivo con Lukaku in prestito dal Chelsea, il centrocampo con Mkhitaryan a parametro zero, Asllani in prestito dall’Empoli, era tempo di puntellare la difesa. Per questo motivo, già da diverse settimane, era stata imbastita una trattativa con il Cagliari per il cartellino di Raoul Bellanova.

Calciomercato Inter, visite in corso per Bellanova

Proprio la giornata di oggi sarà interamente dedicata a Bellanova. Il difensore proveniente dal Cagliari, infatti, è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come riferito da ‘Tuttomercatoweb.com’, il calciatore del Cagliari è arrivato da poco alla clinica Humanitas di Milano.

Bellanova si sta sottoponendo in questi istanti alle visite mediche di routine ed a tutti gli esami clinici del caso. Solo dopo si procederà con la firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Il terzino giunge a Milano con la formula del prestito oneroso ed il diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo qualora si verificassero determinate condizioni.