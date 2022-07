Calciomercato Juventus, Allegri lo lascia partire: affare da 20 milioni di euro

La Juventus è pronta a fare cassa per lasciar partire un calciatore bianconero: per Allegri l’affare si può fare, ma servono 20 milioni.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero è da tempo affacciato sulla finestra estiva di calciomercato per regalare ai tifosi nuovi innesti e tornare ai vertici della classifica generale di Serie A.

Il club bianconero ha una lunga lista dei desideri sulla quale, senza dubbio, ci sono ascritti i nomi di Angel Di Maria e Paul Pogba. L’attaccante in uscita dal Paris Saint-Germain ed il centrocampista oramai ex Manchester United sono i due più grandi desideri del mercato estivo. Dopo l’addio di Giorgio Chiellini, volato in MLS al Los Angeles Fc, e di Paulo Dybala, per la Juve è tempo di comprare.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso la Premier: il prezzo

Prima, però, servirà fare cassa e sfoltire la rosa. Diversi calciatori, infatti, potrebbero finanziare la campagna acquisti e soprattutto fare spazio. Uno di questi è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe essere in partenza.

Ulteriori dettagli li riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Secondo i colleghi della rosea, Rabiot avrebbe diversi estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League, in Inghilterra. Sulle sue tracce sarebbero già piombati Chelsea e Manchester United, ma anche Liverpool e Newcastle sembrano averlo messo nel mirino e potrebbero farci un pensierino nelle prossime settimane.

Il giocatore ha solo l’imbarazzo della scelta, anche se la sua priorità resta quella di giocare la Champions League. Per questo motivo è da escludere, probabilmente, un trasferimento al ricco Newcastle del fondo PIF. In ogni caso, per portarlo via dalla Juventus serviranno 20 milioni di euro: Max Allegri ha già detto sì al sacrificio dell’ex centrocampista del Paris Saint-Germain.