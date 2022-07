Lazio, pioggia di colpi per Sarri: arriva dopo Romagnoli e Casale

Lazio scatenata in queste ultime ore. Dopo Romagnoli e Casale, Lotito è pronto a regalare al tecnico Sarri un altro calciatore.

Dopo alcune settimane un po’ in sordina, il calciomercato della Lazio sembra prendere quota. Lotito in questi giorni sta lavorando molto sul mercato in entrata per dare a Sarri una rosa in grado di dare continuità a quanto fatto la scorsa stagione.

Con un occhio sempre puntato alle offerte che potrebbero arrivare per i pezzi pregiati, Milinkovic-Savic su tutti, la dirigenza della Lazio ha nelle ultime ore quasi chiuso un doppio colpo: Casale dall’Hellas Verona e Romagnoli, ex Milan, a parametro zero. Due difensori fortemente richiesti da Sarri, il quale è stato così accontentato dopo le partenze di Luiz Felipe e, probabilmente, Acerbi.

Ma i movimento nel reparto difensivo non finiscono qui. Come riporta il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, dopo la doppia accelerata su Casale e Romagnoli, Lotito ha deciso di completare il mercato in entrata per il reparto difensivo con un altro grande colpo, addirittura dal Real Madrid: il difensore Mario Gila.

Lazio, altro colpo in difesa: dal Real Madrid arriva Mario Gila

Classe 2000, quindi vicino a compiere 22 anni, Mario Gila è un difensore centrale che quest’anno ha giocato nel Castilla, la squadra B del Real Madrid. La Lazio ha individuato il calciatore come un interessante giovane di prospettiva. L’ideale per essere sia un’ottima scelta per il presente sia un potenziale talento per il futuro.

Gila arriverà a titolo definitivo. La Lazio per prelevarlo dal Real Madrid ha dovuto sborsare una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Agli spagnoli è stata inoltre garantita una percentuale su di una eventuale futura rivendita.