Calciomercato Lazio, rivoluzione per Sarri: doppio colpo per il comandante

Doppio colpo in arrivo per la Lazio. Sarri e i tifosi possono esultare, Lotito è vicinissimo a chiudere entrambe le trattative.

Il mercato della Lazio sembra essere finalmente entrato nel vivo. Sullo sfondo ci sono sempre le sirene per i pezzi pregiati biancocelesti, ma Lotito sta anche guardando al mercato in entrata per regalare a Sarri una rosa quanto più competitiva possibile.

Il ds Tare sta lavorando con molto impegno, tanto da aver impresso, nella giornata di oggi, un’accelerata per ben due colpi. Stando a quanto riporta il collega Alfredo Pedullà la Lazio avrebbe finalmente trovato il si di Casale dell’Hellas Verona. A fargli compagnia nel reparto difensivo ci dovrebbe invece essere Alessio Romagnoli.

Anche qui, riporta Pedullà, la trattativa è ben avviata e si sta lavorando non stop per limare gli ultimi dettagli. Romagnoli si è recentemente svincolato dal Milan, di cui era anche capitano, e arriverebbe quindi a parametro zero. Per il difensore si tratterebbe di un ritorno a Roma, anche se la sua ultima esperienza da calciatore nella capitale è stata con la maglia giallorossa.

Lazio, dopo la difesa tocca al portiere: sarà Vicario?

Una volta sistemata la difesa, Tare andrà finalmente a sciogliere il nodo riguardante il nuovo portiere. I guantoni di numero uno della Lazio sono ancora senza un vero e proprio proprietario. Nelle ultime settimane ai biancocelesti erano stati accostati sia Carnesecchi che Vicario.

A quanto pare, almeno stando a quanto trapelato nel pomeriggio dalle colonne della Gazzetta dello Sport, la scelta della società è ricaduta sull’estremo difensore dell’Empoli. Per 13-14 milioni di euro dovrebbe trasferirsi alla Lazio e diventare il nuovo numero uno a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.