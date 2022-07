“Non è stato chiaro”: frecciata a Mancini, il portiere non si trattiene

Duro attacco, oggi, nei confronti del Ct della Nazionale Mancini, finito nel mirino di un ex portiere dell’Italia. Le sue frasi.

Dopo vari giorni di riflessioni ed essere stato accostato a diversi top team, Roberto Mancini ha deciso di restare alla guida della Nazionale. La delusione legata alla mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar resta forte ma ora il Ct proverà a voltare pagina e costruire un nuovo capitolo della storia azzurra. La strada per tornare competitivi ad alti livelli, però, resta tutta in salita ed oggi il tecnico ha ricevuto un’inattesa frecciata.

A metterlo nel mirino è stato Francesco Toldo il quale, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, ha commentato il tesseramento di André Onana da parte dell’Inter e il dualismo che si andrà a creare con Samir Handanovic nella prossima stagione. “Non mi permetto di dare consigli. Conosco poco la situazione all’interno dello spogliatoio. La parola chiave però è ‘correttezza”.

Da qui, poi, la stoccata all’attuale commissario tecnico dell’Italia. “Samir e André devono aiutarsi a vicenda, l’allenatore farà le sue valutazioni e le comunicherà agli interessati. Adoro Mourinho – ha affermato Toldo – perché parla chiaro e in faccia. Mancini, quando iniziò a preferirmi Julio Cesar, lo fu molto meno”.

Toldo contro Mancini: le parole dell’ex portiere

Parole dure, quelle rilasciate alla ‘rosea’ dall’ex portiere che proprio all’Inter chiuse la propria carriera nel 2010. Ora ad Inzaghi il compito di gestire al meglio entrambi i portieri a disposizione, nell’ambito di una stagione che si preannuncia quanto mai lunga ed intensa tra campionato, coppe e Mondiali (in programma dal 21 novembre al 18 dicembre).

Onana, come noto, è stato ingaggiato a parametro zero dall’Ajax ed ha firmato un contratto quinquennale a 3 milioni netti all’anno. Il suo obiettivo è quello di diventare il titolare nel giro di poco tempo ma Handanovic, legato al club fino al 2023, non ha alcuna intenzione di farsi da parte.