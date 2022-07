Mancini messo alle strette: annuncio improvviso, tifosi spiazzati

Il ct della Nazionale Roberto Mancini spazientito dalla situazione ha vuotato il sacco e ha chiarito quanto successo nelle ultime ore

Per Roberto Mancini non c’è pace. Il ct azzurro, dopo aver toppato la qualificazione al Mondiale ed essere finito nell’occhio della critica, sta evidenziando qualche difficoltà ad uscire dalla crisi che ha colpito la sua Italia, in precedenza bella e vincente, nell’ultima stagione.

Il ct azzurro ora deve fare i conti pure con alcuni problemi lontano dal terreno di gioco. Il selezionatore azzurro di Jesi, infatti, è stato costretto a segnalare sui propri account social una truffa legata al suo nome. Sempre più spesso, la truffa si sta spostando sul web e questa volta ad essere utilizzato per incastrare ignare persone in buonafede è stato utilizzato proprio da Roberto Mancini.

Truffe online, Roberto Mancini denuncia: “Non sono io”, il ct svela quello che sta accadendo sul web

Il tentativo di truffa sta correndo su Instagram. Un account, infatti, spacciandosi per Roberto Mancini, sta contattando gli amici di quest’ultimo con l’intento di recuperare le chiavi d’accesso del ct della Nazionale al social network.

Una situazione insostenibile che l’allenatore di Jesi ha deciso di denunciare con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. L’avventore con il profilo ‘mancio_r64’ starebbe spammando un messaggio tra gli amici di Roberto Mancini, chiedendo di aiutarlo a recuperare il suo account.

Il ct dell’Italia, evidentemente spazientito dalla situazione, questa sera ha però deciso di intervenire dicendo di fare attenzione al truffatore, che dalle parole espresse sembra anche essere recidivo. Mancini pertanto ha chiesto di non rispondere bensì di ignorare il contatto, che naturalmente non fa riferimento neppure al profilo originale dell’allenatore (quello verificato è infatti ‘mrmancini10’).