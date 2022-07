Milan, salti di gioia per Pioli: ora esultano anche i tifosi

Il Milan ha iniziato questa mattina la nuova stagione a Milanello ed il primo allenamento ha già portato un’ottima notizia per Pioli.

Sembra ieri che il Milan vinceva lo Scudetto al Mapei Stadium, ma oggi per i campioni d’Italia è già tempo di cominciare la nuova stagione. La squadra di Stefano Pioli, infatti, si è radunata questa mattina a Milanello per dare il via alla prossima annata, dove dovrà sia difendere il titolo che cercare di superare il girone di Champions League.

Le prime dichiarazioni rossonere della nuova stagione le ha rilasciate Paolo Maldini ai microfoni di ‘MilanTV’: “Scudetto? Abbiamo ancora l’eco di quello che è successo, ma dobbiamo ricordarci come siamo arrivati a raggiungere tale traguardo. Dobbiamo cambiare pagina e pensare alla prossima stagione. Dobbiamo dimenticare la gioia che abbiamo provato a Reggio Emilia, ogni anno è diverso”.

Tra i volti nuovi c’era Adli, preso l’anno scorso dal Bordeaux, mentre Origi, arrivato a zero dal Liverpool, si aggregherà domani con il gruppo. Al calciatore belga, così come a Giroud, è stato concesso un giorno in più di vacanza per motivi personali. Per Stefano Pioli e per i tifosi rossoneri, nonostante che la nuova stagione sia iniziata da pochissime ore, è arrivata già arrivata un’ottima notizia.

Milan, Pioli può esultare: Kjaer si allena finalmente con il resto del gruppo

Secondo quanto riportato da ‘TMW’, infatti, Simon Kjaer ha ripreso finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo, dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio sinistro rimediato lo scorso primo dicembre nel corso del match contro il Genoa. Il danese ha cominciato alla grande questo nuovo anno, visto che sembra che sia completamente ristabilito.

Kjaer, sfruttando le sue migliori qualità, è stato subito duro nei contrasti ed ha svolto il primo allenamento della stagione da vero leader del gruppo rossonero. Il ritorno del difensore danese per Stefano Pioli, in attesa dell’arrivo del sostituto di Romagnoli, è una manna dal cielo, visto che ha di nuovo a propria disposizione tre grandi difensori centrali: Tomori, Kalulu e proprio l’ex giocatore di Palermo e Roma.