Calciomercato Milan, scelta fatta: operazione definita per Maldini

Il Milan ha fatto la sua scelta. Ormai è tutto definito e nei prossimi giorni Paolo Maldini si appresterà a chiudere l’operazione.

Dopo un periodo di rallentamento e indecisione, durante il quale sono sfumati Botman e quasi certamente anche Renato Sanches, il Milan si è rituffato nel mercato. Chiuso per Origi, i rossoneri adesso sognano Charles De Ketelaere.

Maldini ha il telefono caldissimo in questi giorni di inizio luglio. Naturalmente, dopo la porta in faccia di Botman, i rossoneri devono prendere anche un difensore. Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome del giovane Diallo del PSG. Profilo interessante che però i parigini vorrebbero inserire nell’affare Skriniar con i cugini.

Nel frattempo anche il mercato in uscita è movimentato. Anche qui Maldini in questi giorni ha lavorato molto, arrivando ad un addio anticipato con Bakayoko. Stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira, Bakayoko non avrebbe convinto i rossoneri e sarebbe quindi pronto al ritorno al Chelsea.

Milan, Bakayoko non convince: torna al Chelsea

La seconda avventura di Bakayoko al Milan si chiude esattamente come la prima: ritorno alla base. Anche nel 2019 il centrocampista fu rimandato al Chelsea che lo girò prima al Monaco e poi al Napoli, prima appunto del secondo ritorno in rossonero.

Nemmeno questa volta il francese, che ha collezionato meno della metà delle presenze rispetto alla sua prima stagione rossonera, ha convinto il tecnico e la dirigenza. Su di lui c’era un riscatto legato alle presenze, ma non essendo stato raggiunto Maldini è stato libero di poterlo rispedire a Londra nonostante ci fosse ancora un secondo anno di prestito. Adesso per Bakayoko si aprono le porte di un nuovo trasferimento: su di lui sembra esserci il Marsiglia.