Adesso è ufficiale: scelta definitiva sul bomber italiano, c’è l’annuncio

Arriva la notizia ufficiale. Il bomber italiano ha deciso: firme apposte sui contratti. Ecco il futuro dell’attaccante azzurro.

Questo inizio di mercato ha visto diversi stravolgimenti soprattutto in attacco. Calciatori come Dybala e Lorenzo Insigne hanno salutato, dopo moltissimo tempo, le loro squadre. Non c’è dubbio che i maggiori cambiamenti stanno avvenendo in attacco.

Sempre a Napoli si è in attesa di capire consa succederà con Dries Mertens. Ufficialmente svincolato ‘Ciro’ potrebbe però firmare nuovamente con gli azzurri. Ed anche per quanto riguarda gli attaccanti italiani ci sono stati alcuni addii importanti come ad esempio quello di Andrea Belotti dal Torino. Dopo 7 stagioni in granata e la bellezza di 100 gol il Gallo ha deciso di cambiare aria. Possibile un suo approdo in Francia già nelle prossime ore.

Chi invece non ha intenzione di lasciare ‘casa’ è Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria ha infatti appena firmato il rinnovo di contratto con il club blucerchiato. Una vera e propria dichiarazione di voler terminare l’ultima parte di carriera in quel di Genova. L’attaccante classe ’83 resterà quindi in blucerchiato per un’altra stagione, con nuova scadenza: 30 giugno 2023.

Sampdoria, Quagliarella blucerchiato per un’altra stagione

Dopo una carriera da girovago Fabio Quagliarella ha trovato alla Sampdoria la sua dimensione ideale. Quella che si appresta ad iniziare è infatti l’ottava stagione in blucerchiato. Tutte contraddistinte da numeri non indifferenti. In più di 250 presenze, Quagliarella ha timbrato il tabellino dei marcatori 105 volte.

Certamente, vista anche la carta d’identità non più verde, la Sampdoria non chiederà a Quagliarella una stagione da 38 presenze, ma il rinnovo del calciatore originario di Castellammare di Stabia è importante anche dal punti di vista dello spogliatoio. Adesso la Sampdoria può pensare alle prossime mosse, con i rinnovi di Rincon e Ekdal che sono anche loro ad un passo.