Calciomercato, l’Atalanta batte un colpo: visite mediche e firma

L’Atalanta accoglie l’arrivo del giocatore per il quale la trattativa si è sbloccata nelle ultime ore, bruciando una concorrenza importante.

Fin da stagione inoltrata la Salernitana sapeva che avrebbe dovuto puntare sulla cessione del talentoso Ederson per favorire le casse del club e anche per assecondare il desiderio del 22enne di mettersi in gioco in un club sempre più ambizioso. Così, a calciomercato aperto il giocatore ex Fortaleza ha scritto un emotivo messaggio sui social per congedarsi dai tifosi granata.

“Oggi si conclude la mia avventura a Salerno, una città che mi ha accolto e trasmesso molta pace. So che sono passati solo pochi mesi, ma sono stati fantastici, insieme abbiamo fatto ciò che tutti pensavano fosse impossibile”, ha così scritto Ederson per ringraziare il club che gli ha dato l’opportunità di farsi conoscere in Italia, quindi in Europa.

A convincere la Salernitana a cederlo è stata l’Atalanta a titolo definitivo, grazie anche all’inserimento di un’ottima contropartita tecnica nell’affare.

Atalanta, ecco Emerson: affare concluso con la Salernitana

Il giocatore passa a titolo definitivo all’Atalanta per circa 14 milioni di euro e nell’affare ci sarà anche Matteo Lovato, difensore italiano di 22 anni, che ha già sostenuto le visite mediche con la Salernitana. Per quest’ultimo la cessione sarà soltanto in prestito.

Stando a quanto riferisce ‘TMW’, nelle prossime ore accadrà lo stesso per Ederson. Il brasiliano, infatti, è arrivato già a Bergamo in serata. Domani, mercoledì, il centrocampista sosterrà le visite mediche con la Dea e poi firmerà il suo contratto per mettersi subito a disposizione di mister Gasperini.