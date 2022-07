Mercato Atalanta, non solo Pinamonti: arriva un altro centravanti

Il mercato dell’Atalanta è pronto a entrare nel vivo dopo l’imminente cessione di Pessina al Monza. La Dea piomberà con forte decisione su Pinamonti, ma l’ex Empoli non sarà l’unico colpo offensivo dei nerazzurri nell’attuale sessione di calciomercato

Come confermato da “Sky Sport”, l’Atalanta ha definitivo la cessione di Pessina al Monza ed è pronta a spingere il piede sull’acceleratore anche sul piano acquisti. Nelle ultime ore starebbe trovando totale conferma l’affondo su Pinamonti. L’ex Empoli e Inter avrebbe dato il suo ok definitivo al trasferimento a Bergamo.

L’attaccante è stato voluto fortemente da Gasperini e vestirà la maglia della Dea nel ruolo di vice Zapata. L’arrivo di Pinamonti, però, potrebbe coincidere con la cessione di Muriel. L’attaccante colombiano piace alla Juventus, ma anche in Liga e Premier League. Il sacrificio dell’ex Siviglia spingerà la Dea nuovamente sul mercato.

Impossibile arrivare a Belotti, soprattutto perchè il Gallo vorrebbe recitare una parte da protagonista assoluto nel corso della prossima stagione. La Dea potrebbe valutare anche il profilo di Piatek, qualora la Fiorentina decidesse di non riscattare il centravanti polacco nel corso della prossima stagione.

Mercato Atalanta, idea Fagioli dalla Juventus?

Chi sostituirà Pessina nel centrocampo dell’Atalanta? La Dea potrebbe bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Fagioli. Il gioiellino bianconero potrebbe vestire nerazzurro con la formula del prestito, ma difficilmente Cherubini e Allegri daranno il via libera all’operazione. L’Atalanta, dal canto suo, valuterebbe il profilo di Fagioli solamente di fronte a una trattativa con diritto di riscatto a proprio favore.

Non trovano conferme le indiscrezioni sull’interesse dell’Atalanta per Berardi, stesso discorso per Politano del Napoli. La Dea valuterà il nuovo colpo offensivo dopo aver chiuso definitivamente l’operazione con l’Inter per Pinamonti. Gasperini e la Dea potrebbero regalare ai tifosi nerazzurri nuove sorprese già nelle prossime settimane.