Non solo Insigne e Criscito: Toronto scatenato, terzo colpo italiano?

Il Toronto FC è scatenato e dopo aver ufficializzato Insigne e Criscito, cerca un altro colpo italiano

L’obiettivo del presidente Manning è quello di riportare il Toronto FC a livello di quando ci giocava Sebastian Giovinco. L’attaccante vinse la MLS e arrivò in finale di Champions League CONCACAF. Il principale obiettivo del club è proprio questo, arrivare dove nessuna squadra canadese è mai arrivata. Per farlo, Manning ha ingaggiato Domenico Criscito in difesa e Lorenzo Insigne in attacco. L’ex capitano del Napoli è diventato automaticamente una delle stelle della MLS.

Ma non è finita qui. Il calciomercato continua e il terzo italiano nel mirino del Toronto sembra essere Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo si è svincolato lo scorso 30 giugno dalla Juventus e non ha ancora trovato una squadra. Su di lui si era fatto vivo il Napoli, ma per ora non è stato trovato alcuno accordo.

Toronto su Bernardeschi

Secondo quanto riferito da Michael Singh, giornalista de The Parleh, il Toronto ha messo nel mirino Bernardeschi, che piace molto alla proprietà. Anche l’esterno offensivo ex Juve apprezza l’interesse del club della MLS e la trattativa è in fase avanzata. Bernardeschi sarebbe il terzo giocatore con ingaggio da Designated Player, ovvero oltre il limite salariale. E arricchirebbe la colonia italiana del campionato nordamericano.

Nelle ultime ore in MLS è approdato anche Vrioni, attaccante italo-albanese che la Juventus ha venduto ai New England Revolution. I tanti italiani presenti al Toronto, comunque, saranno felicissimi di questa notizia che alimenta il senso d’appartenenza all’estero.