“Visite mediche e firma”: calciomercato Inter, giovedì si chiude l’affare

L’Inter di Marotta è pronto a chiudere l’affare: tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto, giovedì il giorno buono.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro di Simone Inzaghi ha l’obiettivo di incalzare il Milan di Stefano Pioli dopo il secondo posto dell’ultimo campionato. D’altro canto sarà necessario anche tenere a bada il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Per fare bella figura in campionato ed in Champions League servirà l’aiuto di tutti. Non a caso, Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono già assicurati i cartellini di Romelu Lukaku, di Raoul Bellanova, di Mkhitaryan e di Asllani. Quattro colpi che infiammano i tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, Vidal vola al Flamengo: si può chiudere giovedì

Prima di operare nuovamente in entrata, però, servirà sfoltire la rosa e piazzare i calciatori considerati esuberi. Tra questi c’è senza dubbio Arturo Vidal, voglioso di cambiare aria ed accostato a diversi club sudamericani nelle ultime sessioni di calciomercato.

Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista cileno sembra avere le valigie già pronte. Con ogni probabilità, infatti, il giocatore volerà in Brasile per accasarsi al Flamengo. La società brasiliana è sulle sue tracce da diverso tempo. Il club verdeoro, però, prima di concludere l’affare, dovrà versare nelle casse del club nerazzurro i circa 4 milioni di euro necessari per liberare il giocatore e risolvere il contratto anticipatamente.

Solo successivamente, dunque, Vidal volerà in Brasile per effettuare le visite mediche di routine e gli esami clinici del caso. Dopo gli accertamenti arriverà anche la firma sul contratto. Secondo i colleghi della rosea, il giorno decisivo per l’addio alla maglia del club lombardo potrebbe essere quello di giovedì.