Inter, spunta lo scenario che fa tremare Marotta: la notizia svela tutto

Beppe Marotta ha già servito quattro rinforzi a Simone Inzaghi per l’Inter della prossima stagione ma ora rischia una cocente delusione

Quattro colpi di mercato in entrata e siamo soltanto al quattro luglio: Asslani, Onana, Lukaku e Mkhitaryan. L’Inter non vuole perdere tempo per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta vuole consegnare al tecnico la rosa definitiva il prima possibile. E a giudicare dai primi movimenti sembrerebbe essere già a buon punto.

Malgrado ciò però ora per i nerazzurri potrebbe materializzarsi un brutto stop. Tutto mentre mercoledì la squadra di Simone Inzaghi si radunerà ad Appiano Gentile. Il ritiro nerazzurro sarà però blindato per motivi di sicurezza. La notizia che può guastare l’inizio di stagione del tecnico piacentino tuttavia è un’altra.

Inter, duello serrato per arrivare a Paulo Dybala: ora si inseriscono pure i cugini del Milan

L’oggetto del desiderio di vari club sta diventando Paulo Dybala. Il calciatore argentino ha salutato da qualche giorno la Juventus, che lo ha peraltro ringraziato pubblicamente sui social per i suoi anni in bianconero. L’Inter è sempre apparsa in pole per aggiudicarsi la corsa per l’attaccante, che continua a riscuotere interesse sebbene le sue pretese restino al momento superiori.

‘Sky Sport’ tuttavia apre ora ad una possibilità ulteriore. Secondo l’emittente, Dybala potrebbe diventare anche un obiettivo del Milan. Le condizioni per il suo arrivo a Milano, sulla sponda rossonera, sembrano però rigide. Perché ‘Sky’ dice che questa opzione diventerà possibile soltanto nel momento in cui l’argentino abbasserà le pretese.

Fin quando manterrà le sue richieste economiche però i rossoneri non sembrano essere disposti a farsi sotto. Nel frattempo, nelle scorse ore, un sondaggio è stato avanzato pure dal Napoli che sta tentando di capire la fattibilità dell’operazione. Marotta rimane sornione, almeno per il momento ma l’interesse dei ‘cugini’ apre ad uno scenario clamoroso.