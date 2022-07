“Domani l’incontro”: colpo di scena Juventus, l’affare fa gongolare i tifosi

La Juventus fa esultare i propri tifosi che si sfregano già le mani: uno dei colpi più attesi dell’estate può concludersi già domani.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. I bianconeri saranno impegnati anche in Champions League e l’obiettivo in campionato è piuttosto chiaro. Servirà dare filo da torcere a Milan, Inter e Napoli per tornare ai vertici della classifica.

Per farlo, però, servirà l’aiuto di tutti. E visti gli addii di Giorgio Chiellini, voltato al Los Angeles FC in Major League Soccer, e di Paulo Dybala, è attesa una rivoluzione. Oltre a Paul Pogba ed Angel Di Maria, rispettivamente giunti a scadenza contrattuale col Manchester United e dal Paris Saint-Germain, ci sono altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, Zaniolo nel mirino: sul piatto il cartellino di Zakaria

Il direttore Federico Cherubini lavora senza sosta per individuare, di comune accordo con il presidente Andrea Agnelli, i giusti profili che possano fare al caso di mister Massimiliano Allegri. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club bianconero potrebbe aver dato il via ad una strategia per arrivare al cartellino di Nicolò Zaniolo, in aria di rottura con la Roma.

Per il talento giallorosso servirà investire una cifra importante che potrebbe giungere dalla vendita di de Ligt al Chelsea. Il club inglese ha messo sul piatto 70 milioni di euro. Già domani, forse, o a metà settimana, potrebbe andare in scena un incontro tra i giallorossi e Claudio Vigorelli, agente del calciatore. La Roma, per lasciare andar via Zaniolo, potrebbe chiedere una contropartita tecnica: la più gradita sarebbe Denis Zakaria, ma la Juve non apre alla cessione definitiva dello svizzero che potrebbe partire solo a fronte di un prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30.