Calciomercato Milan, arriva la svolta: Maldini cala l’asso

Il Milan sta definendo le proprie strategie di mercato: Paolo Maldini vuole provare ad assestare un colpo ben piazzato per Stefano Pioli

Dopo la clamorosa gaffe per le magliette senza tricolore scudetto, il Milan può farsi perdonare dai propri tifosi ricorrendo al calciomercato. Paolo Maldini può ricordare a tutti di essere la squadra da battere alla luce del primo posto della scorsa stagione attraverso degli squilli importanti al tavolo delle trattative.

Stefano Pioli potrebbe ricevere rinforzi importanti nelle prossime ore. Il tecnico rossonero potrebbe ricevere fino a tre elementi dalla cintola in su secondo quanto è stato riferito da ‘Sky Sport’.

Milan, offerta per De Ketelaere: il Bruges per il momento resiste, si lavora pure per Ziyech e Messias

La formazione rossonera ha in mente tre obiettivi di mercato da portare avanti in questi giorni. Il primo della lista però è sicuramente De Ketelaere per cui il Milan ha già fatto pervenire una prima offerta al Bruges. La squadra belga tuttavia non è disposta ad aprire ai 20 milioni più bonus offerti da Paolo Maldini. La richiesta dei nerazzurri è ben più alta, stimolata pure dall’interesse dei club della Premier League. Sull’attaccante classe 2001 c’è pure il Leeds United.

Proprio dall’Inghilterra, il Milan potrebbe pescare per rinforzare la trequarti. I rossoneri sono inoltre interessati a Ziyech. La società milanista continua a lavorare per provare ad acquistare il marocchino a titolo definitivo. Aspetta però pure un’apertura del Chelsea per una buonuscita al calciatore.

In chiusura, non si perde di vista neppure Junior Messias del Crotone: secondo quanto trapela attraverso ‘Sky Sport’ anche il brasiliano sarà riscattato.