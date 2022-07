Occhio Milan, i tifosi insorgono: l’episodio lascia tutti increduli

Il dettaglio ha sorpreso i tifosi del Milan che mai si sarebbero aspettati un pasticcio simile: il club prova a chiarire

Primo giorno per il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli si sono ritrovati per cominciare la nuova stagione. Un’annata che si preannuncia più complicata della scorsa dal momento che, in Italia, i rossoneri saranno la squadra da battere. Sul collo degli uomini del tecnico parmigiano campeggia una taglia che Inter, Juventus, Napoli e Roma proveranno ad aggiudicarsi.

Il raduno rossonero e le prime foto social hanno però rivelato un clamoroso errore della formazione rossonera. Anche in questo caso, l’occhio attento dei tifosi non ha fatto passare inosservata la curiosità. Specie perché a mancare era uno degli elementi più attesi dei sostenitori milanisti dopo una lunga attesa a cui Pioli e la sua squadra hanno saputo mettere fine.

Milan, sulle nuove maglie manca lo scudetto: la spiegazione della formazione rossonera

L’episodio che ha sconcertato i tifosi rossoneri si è prodotto quando la società ha ufficializzato il kit Home di Puma per la stagione 2022-2023. Ebbene, sulla maglia vestita da Sandro Tonali, Rafael Leao e Olivier Giroud, i sostenitori milanisti hanno potuto notare l’assenza del tricolore.

La mancanza dello scudetto ha fatto saltare l’allarme tra il popolo rossonero che ha aspettato a lungo prima di vedersi assegnata nuovamente la coccarda. La t-shirt che sta facendo registrare buoni numeri in fatto di vendite si è presentata senza questa patch che i tifosi aspettavano con grande entusiasmo.

La società rossonera si è però affrettata a chiarire l’arcano, sostenendo che il tricolore apparirà sulle maglie a cominciare dalla prima amichevole. Il Milan debutterà in una gara non ufficiale il prossimo 16 luglio contro il Colonia. Le immagini apparse, è stato chiarito che risalgono a marzo scorso quando il Milan era ancora in lotta con l’Inter per la conquista dello scudetto. Ad alcune immagini è stato ora posto lo scudetto in post produzione. Una clamorosa svista.