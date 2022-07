Calciomercato Roma, salti di gioia per Mourinho: annuncio ufficiale del club

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale tramite comunicato da parte del club: salti di gioia per José Mourinho.

La Roma, tramite comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il giocatore è entrato a far parte della famiglia giallorossa. Nella prossima stagione sarà a disposizione di José Mourinho. L’operazione è, perciò, andata a tutti gli effetti in porto. Ecco l’annuncio del club.

Zeki Celik è, quindi, ufficialmente diventato un nuovo giocatore della Roma. José Mourinho gioisce per il colpo da lui richiesto e portato a compimento dalla società. Il turco classe 1997 è stato acquistato dal Lille a titolo definitivo.

Il terzino destro quindi, già da agosto, sarà a totale disposizione di Mourinho che crede molto in lui e nelle sue capacità. Alla Roma Celik indosserà la maglia numero 19. Dal comunicato emanato dal club giallorosso traspare tutta la soddisfazione per quest’affare.

Calciomercato Roma, l’acquisto di Celik ora è ufficiale: ecco il comunicato di presentazione

La Roma, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che Zeki Celik è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. Come annunciato nella nota diramata: “AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki Celik. Celik. Il giocatore, 25 anni, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dei francesi del Lille. Ha ora firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026“.

Lo stesso Thiago Pinto, dopo la chiusura della trattativa, ha affermato: “Siamo davvero felici che Celik abbia deciso di venire alla Roma: la sua determinazione nella scelta di sposare il nostro progetto è un presupposto indispensabile per creare un gruppo di calciatori sempre più motivato”.

Elogi a cui Celik ha risposto affermando: “Per me è un onore giocare per un Club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo”.