Calciomercato Inter, offerta monstre in arrivo dal PSG: sborsano 70 milioni

L’Inter sta per ricevere una grande offerta dal PSG, che non vuole rinunciare a nessun costo al giocatore: pronti 70 milioni per lui.

Il PSG insiste per il difensore, che l’Inter valuta almeno 70 milioni di euro. I tifosi non sono poi così contenti della trattativa e l’hanno dimostrato in tutti i modi e in diverse occasioni. Ma il Paris Saint-Germain fa sul serio e non sembra intenzionato a fermarsi. Le ultime.

Nel mirino del PSG, ormai dalla fine della stagione da poco conclusa, è finito Milan Skriniar. Uno dei giocatori attualmente più importanti all’interno delle file nerazzurre. Il difensore ha dimostrato di saper giocare molto bene tanto nella difesa a quattro, quanto nella difesa a tre. E di poter essere, all’occorrenza, anche molto offensivo. Oltre che un leader in campo per i compagni.

Per tutte queste motivazioni, quindi, il PSG vorrebbe portarlo a Parigi in questa sessione estiva di calciomercato iniziata ufficialmente con il primo luglio. L’ultima offerta è stata di circa 60 milioni di euro, ancora pochi per l’Inter. Ora il Paris Saint-Germain potrebbe recapitare una proposta a cifre più alte.

Calciomercato Inter, il PSG vuole Skriniar a tutti i costi e prepara un’offerta da 70 milioni di euro

Secondo quanto riferito nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, il PSG non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare a Milan Skriniar. Il difensore, tuttavia, lascerebbe l’Inter solamente a cifre davvero elevate. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero rifiutato l’ultima offerta di 60 milioni di euro più l’inserimento di Draxeler.

L’Inter, infatti, ha fatto intendere che non vuole contropartite, ma solamente un’offerta tale che permetta all’operazione di sbloccarsi. Per questo motivo, sempre stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSG potrebbe ora presentare un’offerta da 70 milioni di euro cash per lasciarlo partire. Luis Campos, pur di convincere il giocatore, sembrerebbe disposto ad offrirgli un quinquennale da 7,7 milioni di euro netti più bonus. Potendo così arrivare a 9 milioni l’anno. Ora non resta altro da fare se non convincere l’Inter.