“Senza condizioni”: calciomercato Torino, Juric non vuole la terza beffa

Il Torino è sull’attenti più che mai in sede di calciomercato, perché non intende avere difficoltà di troppo nel costruire la squadra per la prossima stagione.

La società di Urbano Cairo è in piena riflessione. La sessione di calciomercato è cominciata in modo complicato e al momento prosegue nella medesima direzione. L’addio più duro è senza dubbio quello di Andrea Belotti, il centravanti capitano granata che ha scelto di non rinnovare il contratto con il club, bensì di provare una nuova esperienza.

Della stessa opinione è stato Rolando Mandragora. Il 25enne centrocampista italiano si è congedato dalla squadra di Ivan Juric per passare alla Fiorentina. La società di Commisso ha bruciato i tempi sulla concorrente granata e ha trovato l’accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino di Mandragora. Il napoletano è stato acquistato a titolo definitivo sulla base di 8,2 milioni di euro e un bonus di 1 milioni di euro, in caso di raggiungimento di alcuni obiettivi.

Con Gollini non è andata diversamente. Ancora la Fiorentina è riuscita a spuntarla sul Torino per il portiere e ha trovato l’accordo con l‘Atalanta in base al prestito con diritto di riscatto.

Torino in allerta per Praet: la situazione

Tutti questi accadimenti generano tensione e anche timore, sensazioni che soltanto una trattativa andata in porto può arenare. È la volta di Dennis Praet, centrocampista del Leicester e della Nazionale belga. La Fiorentina, infatti, ha escluso un interessamento nei suoi riguardi e il Torino può concentrarsi sull’acquisto.

La condizione del Leicester è fissare l’obbligo di riscatto per il cartellino a oltre 12 milioni di euro, senza condizioni. Il Torino, invece, vorrebbe che ci fosse l’obbligo soltanto al verificarsi di alcune condizioni, come ad esempio la qualificazione alle competizioni europee. Un nodo da sciogliere, come riferisce ‘Tuttosport’, mentre si cerca la soluzione per la cessione di Bremer. Sarà quest’ultima necessaria per finanziare le prossime mosse di mercato dei granata.