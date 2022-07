Milan, non solo Ziyech e De Ketelaere: il super colpo possibile per Pioli

Il Milan sta cercando di prendere un trequartista e sulla lista dei possibili obiettivi bisogna aggiungere il nome di un grande giocatore.

Dopo aver vinto lo Scudetto, il Milan si è radunato ieri per cominciare a preparare la nuova stagione. La prossima annata sarà molto difficile per i rossoneri, visto che dovranno sia difendere il titolo appena conquistato che cercare di superare il girone di Champions League (dove al sorteggio saranno in prima fascia).

Lo stesso Maldini ha ribadito ai microfoni di ‘MilanTv’ la necessità di voltare pagina: “Abbiamo ancora l’eco della stagione appena passata, ma dobbiamo concentrarci sugli obiettivi della prossima stagione. Dobbiamo ricordarci di come siamo arrivati a vincere lo Scudetto, ma dobbiamo anche ripartire”.

Il dirigente rossonero è impegnato anche in sede di mercato per cercare di regalare a Stefano Pioli una squadra che possa essere ancora una volta competitiva. Il primo obiettivo del calciomercato rossonero è quello di prendere un giocatore sulla trequarti. Nella lista dei dirigenti del Milan bisogna aggiungere anche un altro nome, oltre a quelli di Ziyech e di De Ketelaere.

Milan, Marco Asensio del Real Madrid potrebbe essere il super colpo per Pioli

Come quanto riportato da Marco Giordano, giornalista del portale ‘Calciomercato.it’, il Milan è sulle tracce di Marco Asensio del Real Madrid. Le richieste sia del giocatore che del club spagnolo restano alte, ma il calciatore resta assolutamente nelle mire di Paolo Maldini e Frederic Massara.

I tifosi del Milan, intanto, sperano in una svolta nel mercato della squadra del loro cuore, visto che hanno dovuto dire addio ad ogni speranza di prendere Sven Botman (andato al ricchissimo Newcastle) e Renato Sanches (promesso sposo del PSG).