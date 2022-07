Calciomercato Bologna, contatti con la Juve: spunta il sogno del club

In casa Bologna ci sono speranza per il grande colpo. Avviati i contatti con la Juve, l’affare è però molto complicato.

Non solo le big stanno lavorando sul mercato per cercare di farsi trovare pronte in vista della prossima stagione che quest’anno partirà prestissimo. C’è da mettere a segno acquisti che possano andare a migliorare le situazioni di diverse compagini che hanno bisogno di rivedere delle cose, e magari sperare di cogliere la giusta occasione. Il Bologna ha chiuso la scorsa stagione con una salvezza tranquilla, al netto delle questioni interne e della difficile situazione legata alla salute di Sinisa Mihajlovic.

C’è, però, grande fiducia in vista del prossimo anno. La dirigenza si guarda intorno, consapevole di avere alle spalle una piazza esigente e che spera sempre di poter giocare un campionato con qualche freccia importante al proprio arco. Molto passa dal mercato, ed i felsinei hanno avviato i contatti per quello che sarebbe un colpo molto importante.

Calciomercato Bologna, ecco Rugani: contatti avviati con la Juve

Il nome nuovo finito sul taccuino del club rossoblu è quello di Daniele Rugani. L’edizione odierna di ‘La Repubblica’ spiega come questo sarebbe un colpo molto importante per tutta la piazza, di fatto un sogno vero e proprio da regalare allo stesso Mihajlovic che si ritroverebbe un giocatore di sicuro affidamento, ed anche in cerca di minuti da giocare, con la voglia di dimostrare ed assumere un ruolo importante anche in ottica nazionale.

In quel di Torino non ha avuto tanto spazio, ed è per questo che l’idea di svestire la maglia bianconera per cercare fortuna altrove, sarebbe di fatto concreta ed attuabile. Resta il fatto, però, che l’operazione resta complessa. Rugani ha si voglia di giocare, ma lasciare una realtà come la Juventus potrebbe non essere cosi scontato.

Il nuovo direttore sportivo Giovanni Sartori – si legge – ha avviato i contatti con la Juventus. Serve trovare la formula giusta per permettere un’operazione di questo genere.