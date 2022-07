“Visite, firme, annuncio”: Juve, ecco quando sarà ufficiale il doppio colpo

Un doppio colpo che sta facendo sognare i tifosi della Juve. Ecco quando ci saranno le firme gli annunci del club.

La Juve sta mettendo mano al portafoglio, lavorando sul calciomercato per prepararsi a quella che sarà una stagione molto intesa. La dirigenza ha ben capito quando sia importante riuscire ad aumentare il livello della squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, e proprio per questo è molto attenta nell’andare a trovare i nomi giusti, che possano essere anche funzionali al gioco dell’allenatore.

E cosi in queste ore si sta cercando di stringere. Anche perchè la nuova stagione si avvicina. Quest’anno si partirà molto presto, anche in virtù del Mondiale che si giocherà in inverno. Nel weekend di Ferragosto le squadre scenderanno in campo per la prima giornata di Serie A, ed è chiaro che la cosa migliore sarebbe farsi trovare pronti con le rose già composte per la maggior parte.

Juve, ecco Di Maria e Pogba: ecco quando verranno annunciati

I due nomi che stanno facendo sognare i tifosi della Juventus sono quelli di Angel Di Maria e Paul Pogba. Ormai sembra non ci siano più dubbi sul loro approdo a Torino, come scrive oggi anche ‘Il Corriere dello Sport’. Un doppio colpo che in casa bianconera danno ormai per fatto. Si, ma quando verranno annunciati? Servono visite, firme ed annuncio per rendere il tutto definitivo ed ufficiale.

Il raduno della Juve è previsto tra domenica e lunedì – si legge – ed entrambi dovrebbero essere a disposizione di Allegri proprio per quelle date. Insomma, i due colpi saranno presto ufficiale, non appena saranno risolti gli ultimi step burocratici.