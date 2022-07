“Non deve farlo”: Donnarumma spiazzato, l’avvertimento è netto

Donnarumma resta al Paris Sant-Germain? L’avvertimento al portiere della Nazionale italiana è netto e deciso: “Non deve farlo assolutamente”.

Gianluigi Donnarumma è pronto a prendersi il Paris Saint-Germain. Dopo la prima stagione in Ligue 1 tra alti e bassi, il portiere della Nazionale italiana di Roberto Mancini cerca spazio che, con ogni probabilità, otterrà.

L’ex Milan, dopo aver lasciato la casacca rossonera tra le polemiche, è deciso a mettere in mostra tutte le proprie qualità ed a giustificare il grosso dispendio economico del club parigino. Nonostante la delusione con la casacca dell’Italia per l’esclusione ai Mondiali di Qatar 2022, la carica per far bene in campionato e riscattarsi dopo gli errori in Champions League non manca.

Donnarumma, il suggerimento di Dino Zoff

A proposito di Donnarumma è stato l’intervento di Dino Zoff, ex portiere ed allenatore. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate a ‘1 Station Radio’: “Come giudico il primo anno di Donnarumma? Lui ha scelto di trasferirsi a Parigi per una questione economica. Io non gli consiglio di tornare in Italia. Anzi, deve restare lì e dimostrare di essere in grado di superare i momenti difficili”.

E poi un passaggio su Alex Meret, portiere della SSC Napoli: “Per lui è importante restare in Serie A. Non capisco perché dovrebbe andare ad Empoli, ma lì avrebbe il posto da titolar fisso. Con David Ospina che è andato via non capisco perché il Napoli dovrebbe farlo partite. Empoli tranquilla? Per un portiere non esistono piazze semplici, sono tutte calde. Quello è un ruolo di rischi e responsabilità”.