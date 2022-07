“Incontro con la Juve”: dolce ritorno in bianconero? Agnelli spiana la strada

L’entourage del giocatore è in Italia e potrebbe a breve incontrarsi con Agnelli. Il ritorno alla Juve a questo punto diventa possibile.

Il mercato della Juve deve ancora entrare nel vivo. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con gli addii pesanti di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala e hanno necessità di sistemare quanto prima la situazione con diversi esuberi. Senza dimenticare i pezzi pregiati, come de Ligt, sempre nel mirino delle big europee.

La dirigenza non ha comunque mai smesso di lavorare al mercato in entrata. La situazione Koulibaly è da tenere d’occhio, mentre i grandi sono sono gli ingaggi di due pezzi pregiati attualmente in svincolo: Angel Di Maria e il ritorno di Paul Pogba.

Per quest’ultimo in particolare si tratterebbe di un ritorno a Torino, club che lo prelevò giovanissimo proprio dal Manchester United e nel quale il centrocampista francese è esploso e si è consacrato. Ma non è l’unico possibile ritorno in bianconero. Già perché dalle parti dello Stadium stanno pensando anche ad un ritorno di Alvaro Morata.

Juve, la ‘terza volta’ di Morata è una possibilità.

Sebbene il calciatore spagnolo abbia giocato l’ultima stagione con la maglia bianconera, il suo mancato riscatto e il conseguente ritorno all’Atletico Madrid lo rendono a tutti gli effetti un ex juventino. Morata però potrebbe restare poco a Madrid. L’attaccante infatti non rientra nei piani dei Colchoneros e un suo ritorno alla Juve potrebbe essere un’ipotesi da non scartare.

Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra emissari bianconeri e l’entourage del calciatore. E’ da segnare infatti la presenza a Milano di uno degli agenti di Morata il quale, approfittando della presenza in città del ds Cherubini, potrebbe cogliere al balzo l’occasione per parlare del terzo trasferimento alla Juve del suo assistito.