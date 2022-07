Non solo Koulibaly e Morata: Juventus, c’è un altro incontro in corso

Juventus scatenata sul mercato in entrata. Oltre agli agenti di Koulibaly e Morata, il club sta incontrando anche un altro procuratore.

La Juventus di Andrea Agnelli è scatenatissima. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della stagione che verrà. Dopo gli addii di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, volato in Major League Soccer per indossare la maglia del Los Angeles FC, è tempo di rivoluzione.

La società bianconera ha una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono, senza dubbio, i nomi di Angel Di Maria, ad un passo dalla maglia del club piemontese, e quello di Paul Pogba. I due calciatori svincolati dopo la scadenza contrattuale con Paris Saint-Germain e Manchester United, sono in cima alla lista delle preferenza, ma non sono gli unici obiettivi di Agnelli e del direttore sportivo Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, in corso incontro con l’agente di Zaniolo

La serata della dirigenza della Juventus è piuttosto movimentata. Il giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio ha riferito poco fa di un incontro in corso tra il club e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly. Il procuratore del calciatore della SSC Napoli, però, non è l’unico ad infiammare il mercato della Juve visto che anche l’agente di Alvaro Morata è a colloquio con il club.

Secondo Di Marzio, la società piemontese starebbe incontrando proprio in questi minuti anche il procuratore di Nicolò Zaniolo, il cui rapporto con la Roma di Josè Mourinho sembra essersi raffreddato nelle ultime settimane.