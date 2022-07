“Ha chiesto la cessione”: Torino, Juric ne approfitta per il sostituto di Belotti

Il Torino deve sostituire Andrea Belotti con un nuovo centravanti e prova ad approfittarne, ecco la prima offerta

Il Torino è al lavoro per regalare i colpi tanto desiderati da Ivan Juric. Dopo aver perso l’obiettivo Gollini e anche Rolando Mandragora, per la zona tra centrocampo e attacco si sta facendo di tutto per trattenere Praet. Ma per quanto riguarda il ruolo del centravanti la questione è ben diversa. E’ andato via il capitano, Andrea Belotti, a parametro zero. E tra l’altro non ha ancora trovato una sistemazione, nonostante sia un ottimo giocatore e campione d’Europa.

Difficile sostituire tanti gol, come quelli garantiti da Belotti: tuttavia, Ivan Juric sa che in Serie A ci sono alcuni attaccanti validi che potrebbero far gola al suo Torino. Uno di questi è Andrea Petagna, seguito attentamente dal direttore sportivo Davide Vagnati. La sua situazione al Napoli è in bilico, anche se è andato via Dries Mertens e si è liberato un po’ di spazio in attacco.

Torino, Petagna il nuovo centravanti di Juric

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’obiettivo numero uno del Torino è Andrea Petagna: “Ha chiesto la cessione al Napoli, perché vuole giocare di più”. La valutazione che il club partenopeo fa del centravanti si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dai granata, che hanno comunque effettuato una prima offerta da 10 milioni. Vagnati lo conosce dai tempi della Spal e apprezza molto le qualità del giocatore.

Ci sono già stati dei contatti tra il Torino e il Napoli, tanto che Vagnati aspetta una risposta del ds partenopeo Giuntoli. Intanto, Juric lo accoglierebbe volentieri e gli consegnerebbe le chiavi dell’attacco, per un nuovo Torino che sta nascendo. Mentre per Belotti si fa sempre più forte l’ipotesi della Ligue 1, con il Nizza che sarebbe disposto a ingaggiarlo.