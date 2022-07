La Juve sorpassa il Milan: c’è l’affondo per il centrocampista

Renato Sanches alla Juve al posto di Rabiot: potrebbe essere questo il nuovo piano bianconero in vista delle prossime settimane. Sul centrocampista del Lille, come confermato dalle ultime notizie, resta forte anche l’interesse di Milan e PSG

La Juventus è pronta al piano rivoluzione per quel che riguarda il centrocampo. Arthur, Ramsey e Rabiot potrebbero dire addio in maniera imminente. Il centrocampista brasiliano piace alla Rome e in Premier League e potrebbe lasciare Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Verso l’addio anche Ramsey, il quale rescinderà il suo contratto con cospicua buonuscita da parte dei bianconeri. Infine, occhio anche alla situazione legata al futuro di Rabiot e McKennie. L’americano, nelle ultime ore, avrebbe catturato l’attenzione di diverse squadre di Premier League. La Juve lo valuta circa 30 milioni.

Il centrocampista francese ha una valutazione di circa 15-20 milioni di euro e sulle sue tracce si sarebbe già mosso il Manchester United. Con la cessione di Rabiot, la Juve punterebbe dritta su Renato Sanches, obiettivo di Allegri.

Renato Sanches-Juve, il portoghese non esclude Zaniolo

Renato Sanches piace particolarmente ad Allegri, il quale lo avrebbe già identificato come mezz’ala sinistra ideale per il suo nuovo 4-3-3. Forza fisica, velocità e tecnica. Sanches, inseguito anche da Milan e PSG ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. I bianconeri potrebbero presentare un’offerta al Lille da circa 18-20 miliioni.

Non solo Renato Sanches, il potenziale arrivo dell’ex Bayern Monaco non escluderebbe quello di Zaniolo. L’attuale centrocampista della Roma arriverebbe alla Juve per recitare il ruolo di mezz’ala e non quello di esterno offensivo. Ecco perchè i bianconeri potrebbe aprire le porte anche all’addio di Zakaria o McKennie.