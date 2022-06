Milan, Renato Sanches rischia di saltare: avviati contatti per l’alternativa

L’inserimento del PSG complica il tentativo del Milan di arrivare a Renato Sanches. Ecco che Maldini sta già preparando il piano B.

L’obiettivo di mercato numero uno in questo momento in casa Milan resta Renato Sanches del Lille. L’inserimento del PSG, che può far valere la sua forza economica, però complica e non poco i piani di mercato rossoneri riguardo il portoghese.

Ecco quindi che Maldini, in maniera previdente, si sta tutelando. Nel caso i parigini dovessero definitivamente convincere il Lille a cedere Renato Sanches a loro, il Milan è pronto a fiondarsi sull’alternativa. In questi giorni, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno iniziato ad imbastire i primi contatti con Traore del Sassuolo.

Nonostante non si tratti esattamente dello stesso profilo, qualora Renato Sanches diventasse irraggiungibile, allora il jolly del Sassuolo potrebbe essere preso in considerazione come una seria alternativa.

Milan, primi contatti col Sassuolo per Traore

Al momento è difficile parlare di una vera e propria trattativa. Renato Sanches è e resta l’obiettivo numero uno, ma, come detto, il Milan vuole tutelarsi. Il fatto che il nuovo agente di Traore sia lo stesso di Stefano Pioli agevola ulteriormente le trattative e mette i rossoneri in un’ottima posizione.

D’altro canto anche i rapporti tra Milan e Sassuolo sono ottimi. I neroverdi sono un club economicamente sano e non hanno necessità di vendere, ma, come dimostra anche il caso Locatelli, sono molto flessibili sulle modalità di pagamento. Potrebbero quindi tranquillamente accettare un pagamento dilazionato. Qualora Maldini dovesse accorgersi di rischiare un’asta col PSG per Renato Sanches allora ecco che l’ipotesi Traore, al momento messa sulla sfondo, potrebbe acquistare centralità. Il Milan sonda il terreno, pronto ad ogni evenienza.