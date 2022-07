“Non vendiamo nessuno!”: Roma, l’annuncio gela Mourinho e i tifosi

La Roma continua a sondare il terreno alla ricerca di un eventuale sostituto di Zaniolo: una pista seguita da Pinto, però, si complica.

La Roma continua a guardarsi intorno in vista di una possibile cessione di Nicolò Zaniolo alla Juventus. L’esterno, negli ultimi giorni, ha lanciato diversi segnali d’addio e a breve andrà incontro un nuovo incontro tra le parti al fine di fare il punto della situazione e provare a individuare un’intesa economica. I giallorossi, dal canto loro, continuano a chiedere 60 milioni mentre i bianconeri hanno proposto un prestito oneroso da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 40.

Il prossimo summit si preannuncia quindi decisivo, con Zaniolo che nel frattempo ha già trovato l’accordo con la Vecchia Signora: per lui, in particolare, è pronto un quadriennale da 4 milioni (tutto compreso). Ora resta soltanto da accontentare i capitolini, che intanto si sono messi alla ricerca di un elemento in grado di raccoglierne l’eredità in caso di trasferimento a Torino.

La pista che conduceva a Domenico Berardi si è raffreddata mentre di recente hanno subito un rialzo le quotazioni di Ola Solbakken. La punta classe 1998 (autore di 8 gol e 6 assist nell’ultima stagione) nei giorni scorsi si è recata in viaggio proprio nella capitale dove ha incontrato la dirigenza della Roma ed anche altre squadre. Raggiungere l’intesa con il Bodo/Glimt, in ogni caso, non si preannuncia facile.

Roma, in salita la pista per Solbakken: le parole del suo allenatore

A raffreddare l’entusiasmo del direttore generale Tiago Pinto ci ha pensato l’allenatore del club norvegese Kjetil Knutsen, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘TV2’. “Non venderemo giocatori fino al primo agosto. Solbakken? Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Non si è allenato con noi perché doveva recuperare e fare le cose per bene”.

Parola inattese dalla Roma, anche perché il giocatore è legato al Bodo/Glimt fino a dicembre e fin qui non si è mai parlato di un eventuale rinnovo del contratto. I giallorossi potrebbero quindi decidere di aspettare e tesserarlo nella sessione invernale del mercato, con il rischio però di partecipare ad un’asta al rialzo (interessa pure al Napoli). Pinto è al bivio: alzare l’offerta in maniera consistente o attendere?