“Oggi si chiude”: calciomercato Salernitana, Nicola al settimo al cielo

De Sanctis è più attivo che mai per la formazione della Salernitana come squadra, in vista del prossime campionato: affare in chiusura.

Dopo l’addio di Walter Sabatini da dirigente della Salernitana, in cattedra è salito Morgan De Sanctis, chiamato a un banco di prova importante. Prendere le redini di uno dei dirigenti sportivi più noti e influenti nel panorama italiano non è semplice così come non lo è rispondere alle esigenze economiche e ai dettami del presidente Iervolino. Tuttavia, in casa Salernitana tante piste sono attive.

In squadra è arrivato Botheim e anche Lovato, quest’ultimo come contropartita tecnica per la cessione di Ederson all’Atalanta. In questo momento il Ds è a Milano per incontrare invece la Sampdoria.

Come riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la società granata è interessata a chiudere la trattativa per Thorsby, centrocampista che dovrebbe prendere il posto proprio del brasiliano Ederson.

Salernitana, De Sanctis tratta con la Sampdoria per Thorsby

Morten Thorsby è l’obiettivo numero uno del club campano, poiché le sue caratteristiche sono le più congeniali per la squadra in sé e anche per sostituire Ederson, che è praticamente stato il simbolo in positivo della stagione della Salernitana. La Sampdoria ha prima sondato la situazione relativa al suo giocatore e poi pochi giorni fa ha accettato di aprire la trattativa.

L’incontro di oggi per il norvegese potrà essere decisivo: le due società si incontrano con l’intenzione di chiudere. De Sanctis, infatti, ha fretta e inoltre ha in ballo anche chiacchierate con la Juventus per il doppio prestito di Andrea Cambiaso e Filippo Ranocchia. Il primo è ancora del Genoa, nonostante stia passando proprio in bianconero e quindi i granata attendono per poi chiudere il prestito. Ranocchia, invece, piace anche ad altre di Serie A, come il Verona, per cui non si può indugiare.