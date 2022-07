“Da dove escono questi soldi?”: Juventus, il colpo genera polemiche

La Juventus ha annunciato la cessione pubblicamente, ma non sarà facile determinare il futuro del giocatore a causa delle richieste economiche.

Non c’è spazio per Matthijs de Ligt alla Juventus. Il giocatore ha espresso il desiderio di cambiare aria e i bianconeri intendono assecondarlo, poiché tra le due parti non sembra essere scoccata la scintilla. Il difensore era stato acquistato, considerandolo tra i più forti al mondo ma le sue qualità, pur non essendo state messe in discussione, non sono del tutto venute fuori.

Ciò ha convinto la Juventus a poter formulare una richiesta molto elevata per venderlo, ovvero 110 milioni di euro. Cifra che non fa paura più di tanto in un mercato dai valori esponenzialmente crescenti di volta in volta.

De Ligt, infatti, è finito nel radar del Bayern Monaco, che però vorrebbe trattare il prezzo e scendere a 90 milioni di euro totali. Al momento i bianconeri non cedono, anche perché il calciatore piace anche al Manchester City, sebbene non abbia ancora presentato la sua offerta.

Juventus, de Ligt verso il Bayern Monaco: spunta una domanda

La società di Andrea Agnelli punta all’asta per l’olandese, ma tutto convince che alla fine il difensore finirà al Bayern Monaco, anche per sua stessa volontà e quindi pressing. Tuttavia, al quotidiano tedesco ‘Bild’ Lothar Mattahus, ex Inter, ha commentato le vicende economiche dei bavaresi, aizzando il sospetto che non abbiano in realtà le finanze per un colpo così ambizioso.

“Mi chiedo da dove provengano tanti soldi così all’improvviso”, ha dichiarato l’ex calciatore, proseguendo: “Fino a poco tempo fa si diceva che a causa della pandemia ci fossero meno entrate economiche, perciò non si era raggiunto l’accordo per il rinnovo di Lewandowski e nemmeno la situazione di Gnabry era chiara. All’improvviso è arrivato Man per 41 milioni di euro, poi Lamer per circa 30 e addirittura si può arrivare a 80 per de Ligt…”.