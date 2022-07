De Ligt, non c’è solo la Premier: pronta l’offerta per convincere la Juve

La Juve si trova a dover gestire Matthijs De Ligt. Il futuro del giocatore olandese è ancora tutto da decifrare, ma c’è un’altra squadra pronta all’affondo.

Il futuro di Matthijs De Ligt sembra sempre più lontano da Torino. La sua partenza pare sempre più plausibile, soprattutto dopo le parole rilasciate dallo stesso difensore qualche settimana fa, direttamente dal ritiro dell’Olanda. Per De Ligt l’esperienza bianconera non è stata particolarmente esaltante, e negli ultimi due anni anche la corsa Scudetto ha visto la Vecchia Signora arrancare di parecchio.

Ecco perchè ora è possibile che lo stesso De Ligt possa pensare di lasciare Torino, cercare fortuna altrove e magari rimettersi in gioco in un altro contesto. Quali sono le possibili soluzioni? Per il difensore si è parlato molto dell’interesse di alcune squadre di Premier League. In particolare il Chelsea, che avrebbe addirittura trovato l’intesa col giocatore. Ma non è finita qui.

Juve-De Ligt, ecco il Bayern: pronto l’affondo decisivo

Al registro delle squadre interessare a Matthijs De Ligt si è iscritto anche il Bayern Monaco. La squadra tedesca, secondo quanto riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, avrebbe messo nel mirino il difensore olandese per rinforzare la rosa a disposizione di Nagelsmann. Ma la concorrenza, come detto, è tanta anche se c’è un aspetto che potrebbe favorire i bavaresi.

Il difensore bianconero – si legge – avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze proprio il Bayern, il tutto confermato da alcune fonti che arrivano direttamente dalla Germania. Insomma, un’ipotesi più che plausibile per De Ligt. Resta il fatto, però, che la Juventus non accetterà una proposta al di sotto dei 100 milioni, cifra che servirebbe anche come tesoretto per rifare il look alla difesa bianconera.